Landeshauptstadt München mietet 2.000 im Bayer Karree

Das Kommunalreferat der Landeshauptstadt München hat rund 2.000 m² Bürofläche in der Liegenschaft Bayerstraße 83-85 in München-Ludwigsvorstadt angemietet. Das Bayer Karree wurde von 2003 bis 2005 für rund 30 Mio. Euro von der Optima-Aegidius-Firmengruppe umfangreich revitalisiert und verfügt über insgesamt 10.000 m² Bürofläche. Bereits kurz nach der Fertigstellung in 2006 verkaufte der Projektentwickler das Gebäude an Morgan Stanley. Die Patrizia Deutschland GmbH verwaltet das Objekt, das in der Nähe des Hauptbahnhofs liegt, als Asset Manager. Knight Frank war bei der Anmietung beratend tätig.

Berufsschule zieht in die Wappenhalle

Neben der Anmietung durch Knight Frank konnte das Maklerhaus Nai apollo zudem der Beruf...

