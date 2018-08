Landeshauptstadt München mietet 25.000 m² Bürofläche im Kustermann Park

Kustermann Park

© CSMM GmbH / Christian Krinninger

BlackRock Real Assets, von CSMM beim größten Miet-Deal des Jahres unterstützt, hat am 26. Juli 2018 mit dem Stadtrat der Landeshauptstadt einen langfristigen und großflächigen Mietvertrag über 25.000 m² Bürofläche im Kustermann Park gezeichnet. Der Mietvertrag mit einer Festlaufzeit von 20 Jahren ist die bis dato größte gewerbliche Anmietung im Großraum München in 2018 und sieht den Einzug des Personalreferats in dem Objekt vor.

