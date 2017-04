Landesbetrieb IT.NRW mietet Düsseldorfer Bürogebäude One

Der Landesbetrieb Information und Technik NRW in Düsseldorf hat das Bürogebäude One in der Derendorfer Allee 1 mit ca. 7.240 m² Bürofläche vollständig angemietet. Damit bezieht IT.NRW voraussichtlich im Sommer 2017 zusätzliche Flächen zum Hauptsitz in der Mauerstraße. Der Landesbetrieb reagiert damit auf die gestiegenen Anforderungen und den damit verbundenen Personalbedarf u.a. durch Aufgabenstellungen im Kontext des digitalen Wandels und von Statistikaufgaben.

Das Bürogebäude One, ehemalige Zentrale der Rheinmetall AG, war 2016 verkauft worden. Der Eigentümer, eine luxemburgische Fondsgesellschaft, wurde durch den Asset Manager Corpus Sireo International S.à.r.l. vertreten, die rechtliche Beratung erfolgte durch Beiten Burkhardt. JLL war im Rahmen eines Landlord Representation Mandates für den Vermieter tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.