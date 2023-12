Landal kooperiert in Österreich mit Clofers

Landal GreenParks kooperiert seit Anfang Dezember mit dem österreichischen Vermietungsunternehmen Clofers, das Urlaubsziele in Kärnten anbietet. Damit ergänzt das Unternehmen die bereits vorhandenen Angebote in Österreich.

.

Die drei Destinationen von Clofers befinden sich in Kärnten. Zwölf Chalets, gebaut aus massiven Baumstämmen, bieten die Leisure Lodges Jenig. Die Relax Residences Rattendorf verfügt über 45 Chalets und 15 Wohnungen, zwölf Luxuswohnungen warten im Active Apartments Sonnleitn auf die Feriengäste. Zwei weitere Destinationen stehen in den Startlöchern: Ober Möschach mit 14 Unterkünften wird in der diesjährigen Wintersaison 2023/2024 eröffnet. Der Start des Mountain Resorts Nassfeld mit 16 Luxus-Chalets ist für die Wintersaison 2024/2025 geplant. Zudem sind einige weitere Neubauprojekte in der Entwicklung. Die Luxus-Destinationen von Clofers ergänzen die bestehenden Parks Landal Katschberg und Landal Bad Kleinkirchheim in Kärnten perfekt.



Clofers hat in den letzten Jahren Urlaubsdestinationen in Kärnten aufgebaut und erweitert. Nun will das Unternehmen gemeinsam mit Landal GreenParks die nächsten Schritte gehen. Dies ermöglicht eine rasche Expansion im Ferienland Österreich. Das Interesse der Gäste an den Standorten von Clofers schätzt Landal sehr hoch ein. Vor Ort wird das gesamte Clofers-Team wie bisher unter der Leitung von Lineke Kerssen für den Betrieb verantwortlich sein.



„Die exklusive Partnerschaft mit Landal GreenParks ermöglicht es noch mehr Gästen, unsere Destinationen kennenzulernen. Für die lokalen Unternehmer im Nassfeld und für die Rendite unserer Hausbesitzer ist die Zusammenarbeit mit Landal GreenParks ein wertvoller nächster Schritt. Wir sehen in ihnen einen verlässlichen Partner, mit dem wir große Zukunftspläne realisieren werden", so Lineke Kerssen von Clofers.