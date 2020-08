Land Union Gruppe erwirbt Dorfhotel Sylt von GBI

Die Land Union Gruppe des in London ansässigen Immobilienmilliardärs und Hoteliers Lutz Strangemann hat das Dorfhotel in Rantum von der GBI AG erworben und damit die größte Ferienhotelanlage der Insel.

.

Das Hotel liegt direkt am Rantumbecken und keine 100 m von Düne und Strand entfernt. Seit seiner Errichtung im Jahr 2007 wird die Anlage durch den TUI Konzern betrieben. Auch zukünftig bleibt der TUI Konzern Mieter der Anlage. Im Rahmen der Übernahme durch die Land Union Gruppe wird das Objekt aufgewertet und der Betrieb ab dem kommenden Frühjahr unter der Flagship Marke TUI Blue neu positioniert. Zuvor war das Hotel 12 Jahre unter der Marke „Dorfhotel“ betrieben worden und war jahrelang im Eigentum der Lloyd-Fonds [Lloyd Fonds verkauft Hotels in Hamburg und auf Sylt].



„Mit über 158 Suiten, die von Zwei- bis Vierzimmer je Suite variieren und jeweils eigene Küchenbereiche und zum Teil mit Kaminöfen bieten, 62 Mitarbeiterwohnungen, zwei Restaurants, einer Bar, einem großen SPA Bereich mit Pool, Fitness, Saunalandschaft und diversen Anwendungsbereichen sowie flexiblen und attraktiven Konferenzbereichen und einem Kids Club, bietet die Anlage viel Abwechslung und Potential“ betont Lutz Strangemann, CEO Land Union Gruppe.



Die Land Union Gruppe hat seit dem Erwerb des ersten Hotels auf der Insel im Januar 2019 bereits avisiert ihr lokales Portfolio auszubauen und seitdem drei weitere Hotels erworben. Mit dem Erwerb des Dorfhotels ist die Gruppe binnen 18 Monaten nun größter privater Hoteleigentümer auf der Insel. Land Union plant in den kommenden 12 Monaten weitere Hotels in Hamburg, München und Berlin zu erwerben, wo die Gruppe bereits mit eigenen Hotels vertreten ist.