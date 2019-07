Land NRW mietet 15.650 m² im Düsseldorfer RWI4

Im Juli 2018 wurde das 1974 errichtete RWI4-Gebäude für rund 130 Mio. Euro von Assetando an Intown verkauft [wir berichteten]. Das Bürogebäude ist neben einem Unternehmen aus der Energiebranche an etwa 20 weitere namhafte Unternehmen vermietet. Wie nun bekannt wurde, kommt mit dem Land NRW ein weiterer Mieter hinzu.

Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) mietet das Land rund 15.650 m² Bürofläche in dem Landmark-Bürogebäude in der Völklinger Straße 4 an. Die Immobilie besteht aus zwei Zwillingstürmen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 47.000 m² und befindet sich im Stadtteil Unterbilk unweit des Stadttors und des Medienhafens. Savills und Aengevelt vermittelten gemeinsam.