Das Land Nordrhein-Westfalen hat von der VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum Belegungsrechte für fast 500 Wohnungen gekauft. Dieser Schritt stößt nicht überall auf Begeisterung und so übt der Deutsche Mieterbund (DMB) NRW bereits massive Kritik an dem Vorgehen.

Autor: Nicole Sälzle



