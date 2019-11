Land Hessen zieht in die City, Martincolor nach Rödelheim

Das Land Hessen hat seine Fläche in der Frankfurter City um 5.300 m² Bürofläche erweitert, während der Mediendienstleister auf 1.500 m² einen neuen Standort im Segro Citypark in Rödelheim anmieten wird.

.

Land Hessen erweitert Flächen

Das Land Hessen wird weitere Flächen in der Bleichstraße 2-4 in der Frankfurter City beziehen und die neuen Räumlichkeiten ebenfalls als Ausbildungsstandort für das dortige Amtsgericht nutzen. Erste Mietflächen wurden im September 2018 bezogen, der Bezug weiterer rund 5.300 m² ist für Anfang 2020 geplant. Der Eigentümer des Objekts, das in Frankfurt am Main ansässige Family Office Dr. Reichardt, beauftragte die Berater von BNP Paribas Real Estate mit der exklusiven Vermarktung der Immobilie. Innerhalb von nur sechs Monaten und noch vor Auszug der Bestandsmieter, die ihre Mietverträge bereits aufgrund von Standortverlagerungen gekündigt hatten, gelang es BNPPRE zum einen, das Land Hessen als langfristigen Nutzer zu gewinnen und zum anderen, den fristgerechten Auszug der Bestandsmieter zu gewährleisten. Die Flächenplanung sowie die Koordination des termingerechten Ausbaus wurde von BNP Paribas Real Estate Project Solutions übernommen. Vertragspartner auf Seiten des Landes ist der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH).



Mediendienstleister Martincolor mietet 1.500 m²

Segro konnte den Mediendienstleister Martincolor als ersten Mieter für 1.500 m² im Segro CityPark Frankfurt gewinnen. Das Unternehmen ist der erste Mieter des neuen Business Parks im Stadtteil Rödelheim, der von Segro spekulativ auf einem 14,5 Hektar großen Gelände entwickelt wird. Das Unternehmen bietet einen Full-Service in den Bereichen Messe, Ausstellung & Großdruck und ist spezialisiert auf individuelle Messelösungen. Der Einzug ist für April 2020 vorgesehen. „Entscheidend für unseren neuen Mieter war, dass es unser Park ermöglicht, sämtliche Büro-, Hallen und Produktionsflächen in einem repräsentativen Gebäude zu vereinen“, sagt Leasing Managerin Janina Kaya.



Erst im September übergab Segro einen 800 Meter langen Bachabschnitt und eine 2,5 Hektar große Auenlandschaft, die das Unternehmen zuvor renaturiert hatte, an die Stadt Frankfurt am Main.