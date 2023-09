Land Hessen verlängert im Delta Haus von Aroundtown

Das Land Hessen verlängert langfristig den Mietvertrag über 2.200 m² im Gustav-Stresemann-Ring 1 in Wiesbaden. Damit bleibt das Bürogebäude Delta Haus weiterhin vollvermietet. Das Objekt gehört zum Portfolio von Aroundtown.

.

Die moderne und architektonisch besondere Büroimmobilie mit einer Fläche von 12.000 m² wurde mit energieeffizienter Technologie ausgestattet. Zudem wurde die Gebäudeleittechnik umfangreich modernisiert. Damit entspricht das Büroobjekt einem modernen und nachhaltigen Gebäudestandard und ist nun mit dem Green-Building-Zertifikat BREEAM zertifiziert. Das Bürogebäude liegt in zentraler Lage in Wiesbaden und verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs und der innerstädtischen B54.