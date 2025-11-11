Land Hessen startet Bauland-Offensive 2.0

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) startet das neue Förderprogramm „Bauland-Offensive Hessen 2.0“ (BOH 2.0). Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit besonderem Wohnraumbedarf wirkungsvoll bei der Entwicklung von Bauland zu unterstützen.

.

Das Programm fördert die Erstellung von Machbarkeitsstudien und die professionelle Begleitung von Vergabeverfahren, um die Schaffung von zusätzlichen und bezahlbaren Wohnungen zu beschleunigen. Antragsberechtigt sind hessische Städte und Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt, Partnerkommunen des Großen Frankfurter Bogens sowie Mittel- und Oberzentren gemäß dem Landesentwicklungsplan.



Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Kaweh Mansoori betonte die Notwendigkeit der Initiative: „Bezahlbarer Wohnraum bleibt zentral für soziale Stabilität in unseren Städten. Viele Kommunen stehen vor der Herausforderung, neue Baugebiete zu entwickeln, sehen sich aber mit komplexen rechtlichen und organisatorischen Hürden konfrontiert. Mit der Bauland-Offensive 2.0 geben wir den Kommunen ein wirksames Instrument an die Hand. Wir stärken ihre Planungskompetenz, erhöhen die Rechtssicherheit in den Verfahren und fördern so aktiv die Entstehung von Quartieren in kleinen und großen Städten in Hessen, die sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig sind.“



Gefördert wird die externe Untersuchung von potenziellen Bauflächen in Machbarkeitsstudien. Solche Studien analysieren systematisch Strukturdaten, Marktbedingungen und die Wirtschaftlichkeit eines Projekts. Sie schaffen eine solide und fundierte Grundlage für politische Entscheidungen in den kommunalen Gremien. Der Zuschuss beträgt bis zu 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal 50.000 Euro für Machbarkeitsstudien.



Außerdem erhalten Kommunen Unterstützung bei der Vergabe der Beauftragung für die Flächenentwicklung, beispielsweise durch Entwicklungsträger. Die Förderung deckt die fachliche und juristische Begleitung des Vergabeverfahrens ab und beträgt bis zu 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal 75.000 Euro für Vergabeverfahren. Anträge können ab sofort online beim HMWVW gestellt werden.



„Ich freue mich, dass es mit dem neuen Förderangebot gelungen ist, die früheren Aktivitäten der Bauland-Offensive inhaltlich zu ergänzen und den Kreis der antragsberechtigten Kommunen zu erweitern. Damit wollen wir die hessischen Kommunen bei ihren Aktivitäten zur Schaffung von Wohnraum weiter unterstützen“, so der stellvertretende Ministerpräsident.