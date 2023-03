Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Kriftel erhält vom Lande Hessen eine Förderung in Höhe von 8,9 Mio. Euro für die Schaffung von 48 neuen Sozialwohnungen in ihrem jüngsten Projekt in der Raiffeisenstraße. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Dienstag mit.

[…]