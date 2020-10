Land fördert Sozialwohnungen der NHW in Hanau mit 4,2 Mio. Euro

Mit einem Darlehen über rund 3,5 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 700.000 Euro unterstützt das Land Hessen die Nassauische Heimstätte Wohnstadt beim Bau eines Mietwohnhauses mit 32 Sozialwohnungen in Hanau. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Stadt beteiligt sich mit 320.000 Euro, die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund 42 Mio. Euro.

.

Mit dem Bauprojekt entstehen 156 neue Mietwohnungen auf einem rund 8.000 m² großen Grundstück in der südlichen Hanauer Innenstadt, dem Quartier Hahnenstraße [Nassauische erhält Baugenehmigung für Hanauer Wohnkomplex]. Nach dem Rückbau von Gebäuden aus den 1950er Jahren soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.



Die Wohnflächen der 32 geförderten Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen variieren zwischen 38 und 84 m², die Gesamtwohnfläche wird rund 2.000 m² betragen. Für die geförderten Wohnungen wird eine Anfangshöchstmiete von 6,63 Euro/m² Wohnfläche veranschlagt.



„Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann“, erklärte Minister Al-Wazir. „Für diese wichtige Aufgabe stellen wir bis 2024 die Rekordsumme von 2,2 Mrd. Euro zur Verfügung.“