Land fördert neue Mietwohnungen in Sosseneheim

Mit einem Darlehen von rund 900.000 Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 360.000 Euro beteiligt sich das Land am Bau von sieben Wohnungen für Mieter mit geringem Einkommen in Frankfurt. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Montag mit. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 6,6 Mio. Euro. Die Stadt Frankfurt gewährt Darlehen in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro und leistet Zuschüsse von insgesamt rund 1,1 Millionen Euro.

.

Das Vorhaben in der Siegener Straße 69 b-c umfasst 29 Wohnungen. Die sieben geförderten Sozialwohnungen werden für 4,66 Euro/m² ohne Betriebskosten vermietet. Sie haben zwei oder vier Zimmer-Wohnungen und sind mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Ein energiesparendes Heizsystem mit Luft-Wärmepumpe und Gas-Brennwertgerät ist geplant. Das Flachdach erhält eine klimafreundliche extensive Begrünung.



„Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung mit einer angemessenen Miete finden kann“, sagte der Minister. „Dazu legt die Landesregierung das umfassendste Maßnahmenpaket auf, das es in Hessen je gegeben hat. Bis 2024 stellen wir insgesamt 2,2 Mrd. Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit.“