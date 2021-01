Land fördert neue Mietwohnungen in Fulda

Mit einem Darlehen von rund 890.000 Euro und einem Zuschuss von rund 270.000 Euro beteiligt sich das Land am Bau von elf Wohnungen für Mieter mit geringem Einkommen in Fulda. Die Förderung beinhaltet einen Zuschlag von 36.000 Euro für eine rollstuhlgerechte Ausstattung, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Montag mitteilte. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 2 Mio. Euro. Die Stadt leistet einen Zuschuss von rund 240.000 Euro.

.

Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verteilen sich auf die vier Stockwerke eines Gebäudes mit der Adresse Am Schafberg 26. Die Mieten liegen bei 5,40 Euro/m² ohne Betriebskosten. Alle Wohnungen sind mit Terrasse, Loggia oder Dachterrasse ausgestattet, vier sind rollstuhlgerecht. Die Stellplätze vor dem Gebäude bieten Steckdosen für Elektrofahrzeuge.



„Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung mit einer angemessenen Miete finden kann“, sagte der Minister. „Dazu legt die Landesregierung das umfassendste Maßnahmenpaket auf, das es in Hessen je gegeben hat. Bis 2024 stellen wir insgesamt 2,2 Mrd. Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit.“