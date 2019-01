Land Brandenburg zieht ins Brunnen Viertel in Potsdam

Das Potsdamer Brunnen Viertel wächst weiter: Nachdem im Sommer 2018 Richtfest für die letzten 129 der insgesamt 369 Wohnungen gefeiert wurde, nimmt nun mit der Anmietung von drei Bürohäusern mit rund 8.000 m² Bürofläche durch das Land Brandenburg, u. a. dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB), auch der Gewerbestandort Brunnen Viertel Gestalt an. „Wir bauen hier aber keinen Industriepark, das passt nicht zur benachbarten Wohnbebauung, sondern wir setzen auf eine hochwertige und nicht störende Büronutzung“, erläutert Bauherr Jan Kretzschmar von der KW-Development, der ein viertes Bürohaus ohne Vorvermietung errichten wird. Zwischenzeitlich hatte der Projektentwickler auch den Bau von Seniorenwohnungen mit und ohne Pflege erwogen, doch diese Pläne kommen angesichts der selbst akquirierten Vermietungserfolge nun zu den Akten.

