Das Land Brandenburg mietet für den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen für mindestens 10 Jahre rund 2.400 m² in der Heinrich-Hertz-Straße 6 in Cottbus. Damit sind alle Büroeinheiten in der Immobilie von Aroundtown vollvermietet. Das Bürogebäude mit einer Vielzahl an Parkplätzen auf dem Gelände liegt im Norden von Cottbus

[…]