Land Berlin verlängert auf 14.000 m² im Jannowitz Center

Die KGAL Investment Management hat im Jannowitz Center in Berlin-Mitte einen Mietvertrag über rund 13.000 m² Büro- und 1.140 m² Lagerfläche langfristig verlängert. Mieter ist die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Die KGAL Gruppe verwaltet das Gebäude bereits seit 2015 für einen Spezial-AIF [wir berichteten], der Vermietungserfolg ist Teil eines breit angelegten Wertsteigerungskonzepts.

.

Durch den Vertragsabschluss bleibt das Land Berlin langfristig Hauptmieter im Objekt an der Jannowitzbrücke. Das Mietverhältnis läuft über mindestens zehn Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption um je fünf Jahre. Grundlage für den Vermietungserfolg war die Umstrukturierung von Mietverträgen im Objekt. Damit konnten die Mietflächen für das Land Berlin gemeinsam mit der BIM Berliner Immobilienmanagement neu arrangiert und aufgewertet werden. Ergänzend dazu werden die Eingangsbereiche und Lobbys sowie die oberen Geschosse mit Blick auf die Spree des Objekts modernisiert. Der von der KGAL verwaltete Spezial - AIF investiert dafür in den nächsten zwei Jahren, einen zweistelligen Millionenbetrag.



„Das langfristige Bekenntnis des Landes Berlin zum Jannowitz Center ist ein erfreuliches Ergebnis unseres aktiven Asset-Management-Ansatzes, der für die individuellen Bedürfnisse unserer Mieter maßgeschneiderte Konzepte erarbeitet“, sagt André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für die Assetklasse Immobilien, und fügt hinzu: „Für unsere Anleger können wir mit dieser Strategie nachhaltige Wertsteigerungen der Objekte realisieren.“



Das repräsentative Büroobjekt mit Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss befindet sich an einem der begehrtesten Bürostandorte Berlins. Das Objekt verfügt über rund 31.700 m² Gesamtmietfläche und 205 Pkw-Stellplätze. Der zehngeschossige Gebäudekomplex in der Brückenstraße 5 profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage mit Anbindung an S- und U-Bahn.