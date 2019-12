Land Berlin investiert weitere 360 Mio. in Wohnungsrückkauf

Das Land Berlin kauft erneut ein millionenschweres Wohnungspaket zurück: Die landeseigene Degewo übernimmt ein Portfolio mit 2.142 Wohn- und Gewerbeeinheiten von der Deutschen Wohnen, die mit dem Verkauf ihr Portfolio optimiert. Bei dem Bestand handelt es sich um die einst privatisierten Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft GSW. Laut des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) fließen für den Deal keine Landesmittel, die Degewo stemme den Rückkauf aus eigenen finanziellen Mitteln. "„Anfang des Jahres habe ich angekündigt, so viele ehemalige GSW-Wohnungen wie möglich wieder in den städtischen Bestand zu holen. Wir werden die Gespräche fortführen und unsere Politik für die Mieterinnen und Mieter Berlins durch den Kauf weiterer Wohnungen fortsetzen!“, so Müller.

Bereits im September hatte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag 6.000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf von Ado Properties zurückgekauft. Der Kaufpreis lag damals 920 Millionen Euro [Gewobag erleichtert Ado um knapp 6.000 Wohnungen für 920 Mio. Euro]. Die zuvor bereits das Schöneberger Pallasseum [wir berichteten], das Neue Kreuzberger Zentrum [wir berichteten], Wohnungen an der Karl-Marx-Allee [wir berichteten] und an der Friedrichstraße [wir berichteten] gekauft hatte.



Bei den jetzt erworbenen drei Wohnquartieren handelt es sich zu 79 % um geförderten Wohnraum aus den Baujahren 1975 bis 1993 in Lichterfelde, Spandau und Schöneberg. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro m² beträgt 2.276 Euro, bei einer Mietfläche von 157.236 m². Die im Durchschnitt erzielte Miete liegt im Verkaufsportfolio bei 6,68 Euro pro m². Die drei Wohnquartiere werden ab Herbst 2020 bis Anfang 2021 schrittweise in den Besitz von Degewo übergehen, um die Transaktion bis Ende 2020 abgeschlossen zu haben. „Der Ankauf dieses Portfolios ist eine strategische Ergänzung des Degewo-Bestands, die in die Zukunft weist“, erklärt Vorstand Christoph Beck nach Vertragsschluss. „Als landeseigenes Unternehmen bieten wir so langfristig für weitere über 3.500 Berlinern bezahlbaren Wohnraum in beliebten Wohnlagen. Gleichzeitig setzen wir unser Wachstum fort, das wir mit dem Senat vereinbart haben.“