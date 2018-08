Am 16. Juli 2018 hat Lamy ihren weltweit ersten Lamy Airport Concept Store am Flughafen Wien eröffnet. Dieser Store wird in Kooperation mit der Firma Tripidi betrieben. Der Lamy Airport Concept Store am Flughafen Wien befindet sich im Abflugbereich in der beliebten Shopping Plaza im Terminal 2. Passagiere finden in diesem Store ein umfangreiches Lamy Sortiment. Vermieter ist die Flughafen Wien AG.

