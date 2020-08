Lambrecht will Insolvenzantragspflicht länger aussetzen

Um die Corona-Auswirkungen abzufangen, will will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) überschuldeten Unternehmen bis März 2021 von der Pflicht befreien, einen Insolvenzantrag zu stellen. Gegenüber der Bild sagte die Ministerin, dass sie den Unternehmen Zeit geben will, „sich durch das in vielen Branchen wieder anziehende Wirtschaftsgeschehen oder staatliche Hilfsangebote zu sanieren“.

.

Diese Regelung soll jedoch nicht für Unternehmen gelten, die bereits zahlungsunfähig sind. Denn dort sei die Krise bereits so weit vorangeschritten, dass diese "nicht mehr in der Lage sind, ihre laufenden Kosten und Verbindlichkeiten zu decken“, so Lambrecht.



Die Insolvenzantragspflicht ist aufgrund der Corona-Krise vom 1. März bis zum 30. September ausgesetzt. Die Ankündigung der Verlängerung ist aber umstritten, da die wirtschaftspolitische Maßnahme auch große Risiken birgt, die mit jeder Verlängerung steigen. Die CDU zum Beispiel fordert höchstens noch bis Ende Dezember 2020 in die Verlängerung zu gehen. Und auch andere Politiker sehen eine Gefahr auf sich zu kommen, denn trotz der größten Krise seit der Nachkriegszeit, wurden laut des Statistischen Bundesamtes im Mai 9,9 % weniger Insolvenzen als im Vorjahr gemeldet. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider. Der Grund liegt laut Experten vor allem in der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Auch für den Juli 2020 zeigen die vorläufigen Angaben zu den eröffneten Regelinsolvenzen in Deutschland wie bereits in den vorangegangenen Monaten eine deutliche Abnahme an Verfahren. Im Vergleich zum Juli 2019, dem Monat mit den meisten Regelinsolvenzen im Jahr 2019, sank die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren um 29,1 %. Angesichts dieser Zahlen ist davon auszugehen, dass das Spiel auf Zeit nicht gut gehen wird.



Aus der Wirtschaft kommt ebenfalls viel Kritik. So kritisiert Dirk Iserlohe, CEO der Honestis AG und Aufsichtsratschef von Dorint, die Justizministerin in einem Brief. Das Vorhaben sei ein „trojanisches Pferd der Insolvenzverschleppung“. Er fordert von Lambrecht die Aufhebung des Überschuldungstatbestands als Insolvenzgrund, was aus europäischer Sicht ehe längst überfällig sei. Die Ministerin eröffne „einen sehr gefährlichen Pfad für strafrechtliche Konsequenzen“. Bei vielen Unternehmen würden die absoluten Verluste in diesem Jahr um ein Vielfaches über dem vorhandenen Eigenkapital liegen. Er verweist auf zahlreiche Studien, die alle eine Amortisationszeit der Verluste von mindestens vier Jahre prognostizieren. Die positive Fortführungsprognose müsse aber binnen zwei Jahren stehen und endet somit bereits 2022.



Mit der Aufhebung des Insolvenztatbestandes der Überschuldung aus dem deutschen Recht wäre laut Iserlohe ein wichtiger Schritt gemacht, denn dann könnten die überschuldeten Firmen wie in vielen europäischen Nachbarländern in Kürze finanzielle Hilfe aus dem 750 Milliarden-Euro-Hilfs-Fonds anmelden.