Lambert Schlun übergbit Schlüssel an Vivawest

Rund zwei Jahre nach Baustart nahm Vivawest-Chef Uwe Eichner im Beisein von Oberbürgermeisterin Karin Welge symbolisch den Schlüssel für 74 neue Wohnungen an der Breddestraße in Gelsenkirchen-Buer von Björn Schlun, Geschäftsführer von Lambert Schlun entgegen.

