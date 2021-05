Lakeward und Blue Estate planen Neubauprojekt im Synergie Park

Der Schweizer Investor Lakeward investiert im Stuttgarter Synergie Park. Auf dem 6.000 m² großen und zentral gelegenen Gewerbegrundstück sind Büro- und Gewerbeflächen geplant, die zusammen mit Blue Estate Stuttgart realisiert werden sollen. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Laut des neuen Eigentümers bieten sowohl die Wirtschaftsleistung, die Infrastruktur als auch die hohe Frequenz in der Region optimale Voraussetzungen für diverse Unternehmen, um sich im Synergie Park, mit rund 120 Hektar das größte Gewerbegebiet der Landeshauptstadt, niederzulassen. Mit 10 Minuten Autofahrt zum Flughafen, knapp 20 Minuten in die Stuttgarter Innenstadt und fussläufigem Zugang zu Bus und S-Bahn überzeugt das Projekt auch durch seine ausgezeichnete Mikrolage. Während die Projektumsetzung in Zusammenarbeit mit dem regional verankerten Projektentwickler Blue Estate realisiert wird, stellt Lakeward zusammen mit namhaften Schweizer Family Offices das Eigenkapital zur Verfügung.



Das Grundstück in der Industriestraße 64 war bis Ende 2020 vom Verkäufer als KFZ-Betrieb sowie Waschanlage genutzt und wurde nun an den neuen Eigentümer übergeben. E&G Real Estate war für Lakeward beratend tätig. 2019 hatte das Maklerhaus bereits ein Entwicklungsgrundstück in Stuttgart-Bad Cannstatt erworben.