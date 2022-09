Lakeward feiert Richtfest von Ferdinand's Garden in Berlin

Lakeward hat zusammen mit dem Generalunternehmer Porr, Bezirksvertretern, ausführenden Gewerken, den Planern und weiteren Gästen das Richtfest des Neubauprojektes „Ferdinand's Garden“ gefeiert. Damit liegt das Projekt an der Ferdinand-Schultze-Straße in Berlin-Lichtenberg mit 395 Neubauwohnungen im Zeitplan.

.