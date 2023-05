Neben einem Supermarkt in Naumburg hat das israelische Lahav Family Office, das in Deutschland von der Dria GmbH vertreten wird, einen weiteren Discounter in Leipzig aus seinem Bestandsportfolio veräußert. Beide Liegenschaften, bei denen es sich jeweils um einen Netto-Markt handelt, wurden an ein Immobilienunternehmen aus Hamburg verkauft.

[…]