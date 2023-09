Lahav baut FMZ-Portfolio mit Ankauf in Wittenberge aus

Neben dem erst kürzlich erworbenen Fachmarktzentrum im bayerischen Sennfeld [wir berichteten] hat das israelische Family Office Lahav eine weitere Einzelhandelsimmobilie im brandenburgischen Wittenberge gekauft.

.

Das 1996 errichtete Einkaufszentrum befindet sich auf einem rund 40.000 m² großen Areal und verfügt über eine knapp 10.000 m² Mietfläche, wovon rund 6.200 m² an den Ankermieter Kaufland vermietet sind. Weiterer Mieter mit etwa 2.600 m² ist ein Hammer-Fachmarkt. Komplettiert wird die Liegenschaft in der Wahrenberger Straße 67-69 neben 420 Parkplätzen von einer Total-Tankstelle. Die Transaktion sowie das anschließende Assetmanagement obliegt der DRIA GmbH, die das Family Office deutschlandweit vertritt und an diesem Standort, neben einer energetischen Sanierung auch eine Erweiterung des Kaufland Marktes plant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.