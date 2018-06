Lagrande legt Grundstein für Schönegarten

Schönegarten

Die Fassaden von Schönegarten sorgen in der Kurfürstenstraße für ein abwechslungsreiches Bild: Sie sind klassisch verputzt, mit vielfältig strukturiertem Architekturbeton verkleidet oder mit sandfarben bis grauen Klinkersteinen verblendet. Die Lagrande Group legt am heutigen Donnerstag den Grundstein für 14 neue Wohn- und Geschäftshäuser. In dem Ensemble, dessen Investitionsvolumen der Investor mit rund 80 Mio. Euro beziffert, entstehen unweit von Potsdamer Platz und Kulturforum insgesamt 182 Wohnungen, von denen 30 Mietwohnungen sein werden.

.

„Wir haben bei der Errichtung von Schönegarten einen hohen Qualitätsanspruch und werden ein lebendiges Quartier entwickeln, in dem sich groß und klein, jung und alt zu Hause fühlen. Dabei legen wir großen Wert auf eine sehr hochwertige Fassadengestaltung sowie weiträumige Freiflächen mit Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Schönegarten wird sich harmonisch in das lebendige Straßenbild der Umgebung einpassen. Der Stadtteil rings um die Potsdamer Straße entwickelt sich rasant, mit Schönegarten chließen wir eine Baulücke und leisten einen positiven Beitrag zu dieser dynamischen Entwicklung“, sagt Jens Noack, Geschäftsführender Gesellschafter der Lagrande Immobilien GmbH.



Das Wohnungsbauvorhaben entsteht auf einem ehemaligen Parkplatz an der Ecke Kurfürstenstraße und Genthiner Straße unmittelbar am Übergang von Schöneberg und Tiergarten – daher trägt das Projekt den Namen Schönegarten. Auf dem 7.171 m² großen Grundstück werden sechsgeschossige Häuser mit zurückgesetztem Staffelgeschoss errichtet. Die Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern haben Größen zwischen etwa 47 und rund 165 m². Entworfen wurde das Gebäudeensemble vom Büro Tchoban Voss Architekten. Die Erdgeschosse der Wohnhäuser sind dem Einzelhandel vorbehalten, um für gute Einkaufsmöglichkeiten zu sorgen und die Straße weiter zu beleben. Hier werden auf insgesamt

3.700 m² Fläche ein großer Rewe-Supermarkt sowie ein Drogeriemarkt eröffnen. Weitere Kiezläden runden das Angebot ab.