Das Unternehmen Lagerlöwe hat in Leipzig in der Zschortauer Straße ein ca. 7.023 m² großes Grundstück mit noch ausstehender Baugenehmigung für ein dreistöckiges Lagergebäude gekauft. Das Grundstück befindet sich in direkter Sichtachse der Maximilianallee und ist für diese Nutzung prädestiniert. Verkäufer ist ein Leipziger Projektentwickler. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial.

