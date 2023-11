Lagardère setzt sich am Hamburger Flughafen durch

Lagardère Travel hat die Ausschreibung des Hamburger Flughafens über gleich vier Food-Flächen gewonnen.

.

„Mit Lagardère Travel Retail gewinnt ein langjähriger Geschäftspartner die Gastronomie-Ausschreibung. Nachdem das Unternehmen dieses Jahr mit Natoo und Falke [wir berichteten] schon zwei Neueröffnungen am Hamburg Airport gefeiert hat, geht es nun noch einen Schritt weiter. Über das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit freue ich mich sehr“, sagt Lutz Deubel, Bereichsleiter Center Management am Hamburg Airport. „Überzeugt hat uns das ganzheitliche, moderne Konzept, das unsere Genuss-Welt bereichern wird. Dabei sind die einzelnen Gastronomie-Einheiten so verschieden, dass bei unseren Fluggästen garantiert keine Wünsche offenbleiben werden. Es ist unser Anspruch, dass alle ein für sich passendes Angebot am Hamburger Flughafen finden – von einem Burger auf die Hand bis zu einer ausgewogenen Mahlzeit."



Drei neue Food-Konzepte werden luftseitig in Kürze eröffnet werden – White Monkey im Pier 1 des Hamburg Airport und im Foodplaza (Ebene 2) entstehen die Formate Kaimug Taste Thai und Burger King. Im öffentlich zugänglichen Bereich vom Hamburg Airport (Ebene 3) wird auf einer Fläche von mehr als 300 m² im kommenden Jahr ein Marché entstehen, im luftseitigen Bereich des Pier 1 (Ebene 1) auf ca. 220 m² das Eigenbrand White Monkey – Pizza Lab & Bar.



Lagardère Travel Retail Deutschland wird 2024 mit der gewonnenen Foodservice-Ausschreibung und neben der jüngsten Eröffnung des Natoo sowie den Marché Restaurants insgesamt 14 Foodservice Outlets und 4 Travel Essentials Outlets am Hamburger Flughafen betreiben.