Laendyard: Ca Immo stellt ersten Bauabschnitt fertig

Die Estrella Immobilien Invest AG, eine Objektgesellschaft der Karl Wlaschek Privatstiftung, hat in der vergangenen den ersten Bauabschnitt mit 220 Mietwohnungenan von CA Immo übernommen, und zwar zwei Monate vor dem vertraglich vereinbarten Übergabetermin.

Damit ist die 220 Mietwohnungen und 142 Parkplätze fassende Wohnhausanlage an der Haidingergasse nun offiziell bezugsfertig. Der Projektentwickler hatte im Frühjahr 2016 mit dem Wohnprojekt nach dem Architekturkonzept von BEHF gestartet. Das Wohnensemble besteht aus zwei nach Süden ausgerichtete 6 bzw. 7stöckige Baukörper. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 35 und 110 m²; alle Mietwohnungen verfügen über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder Eigengarten. Ein ÖGNI-Vorzertifikat über die Einhaltung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien ist bereits vorhanden.



Auch die Entwicklung der restlichen 270 Eigentums- und Vorsorgewohnungen, die CA Immo im Joint Venture mit JP Immobilien am Nachbargrundstück baut, verläuft nach Plan: Die Fertigstellung ist im Sommer 2018 vorgesehen, bis auf rd. 10 Wohnungen sind bereits alle verkauft. Als letzter Baustein dieses Gesamtprojekts in unmittelbarer Nähe zu den Naherholungsräumen Lände und Grünem Prater entsteht das Bürogebäude ViE, das im Herbst 2018 fertig gestellt werden soll.