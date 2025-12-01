Ländlicher Raum: Verbände fordern faire Förderpolitik

Die mitteldeutschen Wohnungsverbände fordern differenzierte Förderbedingungen, die regionale Mietniveaus und strukturelle Herausforderungen berücksichtigen. Nur mit quartiersbezogenen Konzepten lassen sich energetische Sanierung, soziale Stabilität und Infrastruktur im ländlichen Raum realisieren.

„Mitteldeutschland steht exemplarisch für den Spagat zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit. Wir brauchen endlich stabile Rahmenbedingungen, die Investitionen ermöglichen statt verhindern – Vertrauen in die private Initiative ist dabei genauso wichtig wie verlässliche Förderpolitik“, sagt Dr. Ingo Seidemann, Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) Mitteldeutschland.



Wohnraum sichern, Regionen stärken: Mitteldeutschlands Chance liegt in den Quartieren. Während bundesweit über Wohnungsmangel in Metropolen diskutiert wird, kämpft die mitteldeutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit anderen Realitäten – und zugleich mit denselben politischen Maßnahmen. Die Verbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern ein Umdenken: Neben dem notwendigen Wohnungsneubau in Ballungsräumen sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land der Schlüssel zu einem stabilen Wohnungsmarkt.



Die Bestandswohnungen in den mitteldeutschen Bundesländern sind bezahlbar, aber zunehmend unter Druck: Die Kosten für energetische Sanierung und Barrierefreiheit steigen, während die Mieten niedrig bleiben. Ohne differenzierte Förderung droht das, was einmal sozialer Fortschritt war, zur wirtschaftlichen Hypothek zu werden.



Die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft steht zu den Klimazielen – aber sie braucht machbare Wege dorthin. Klimaschutz darf nicht zur sozialen Frage werden. Die Unternehmen investieren, wo sie können. Doch mit Mieten zwischen fünf und sechs Euro pro Quadratmeter ist es unmöglich, die geforderten Sanierungsstandards allein zu stemmen. Den Paradigmenwechsel vom optimal gedämmten Einzelobjekt hin zum bestmöglichen finanziellen Ressourceneinsatz fordert die Branche schon lange. Es braucht Förderinstrumente, die Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz in Einklang bringen – differenziert nach regionalen Voraussetzungen und Mietniveaus.



Auf Bundesebene bieten Programme wie der Bau(Land)Turbo erste Ansatzpunkte. Auf Landesebene werden in Thüringen neue Richtlinien für sozialen Wohnungsbau noch in diesem Jahr erwartet. Sachsen stellt Förderprogramme für klimagerechtes Bauen oder Familienwohnen zur Verfügung – darunter die Förderrichtlinie innovativer Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes (FRL KliWob) und die Förderrichtlinie zur Modernisierung von preisgünstigem Mietwohnraum (FRL pMW). Sachsen-Anhalt hingegen stellt seit 2024 keinerlei Fördermittel mehr bereit.



Die Praxis zeigt jedoch: Viele Förderungen sind punktuell, bürokratisch aufwendig und kaum kombinierbar. Um echte Bewegung auf dem mitteldeutschen Wohnungsmarkt zu erzeugen, braucht es flexible und kombinierbare Förderungen für Energetik, Barrierefreiheit und soziale Mischung, Bürokratieabbau bei Antrags- und Bewilligungsverfahren, regionale Differenzierung – damit neben städtischen Neubauprojekten auch ländliche Räume lebenswert bleiben – sowie langfristige Planungssicherheit für investitionswillige Unternehmen.



Gleichwertige Lebensverhältnisse entstehen nicht durch immer dichtere Städte, sondern durch gut erreichbare, lebenswerte ländliche Räume. Wer die Regionen außerhalb der Metropolen stärkt – mit Mobilität, digitaler Infrastruktur und Daseinsvorsorge – löst zugleich den Druck auf die Städte. Das Umland ist kein Ausweichquartier, sondern Teil der Lösung.



In vielen mitteldeutschen Regionen sinkt die Bevölkerungszahl, während der Altersdurchschnitt steigt. Barrierefreiheit, Versorgungssicherheit und nachbarschaftliche Strukturen werden wichtiger als Quadratmeterzahlen. Umbau, Teilrückbau, soziale Quartierskonzepte und Neubau werden gleichermaßen benötigt.



Die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft zeigt täglich, wie sozial orientiertes, wirtschaftlich verantwortliches Handeln aussieht. Sie hat Leerstand abgebaut, Bestände modernisiert und Quartiere stabilisiert. Jetzt braucht sie politische Unterstützung statt zusätzlicher Hürden. Dann könnte Mitteldeutschland zu einer Blaupause für andere Regionen Deutschlands werden, denen ähnliche strukturelle Herausforderungen bevorstehen.



Die Verbände bieten den Landesregierungen und Bauministerien der drei Länder den Dialog an, um gemeinsam Wege zu entwickeln, die Klimaschutz, soziale Verantwortung und regionale Entwicklung zusammenbringen. Denn: Nur wer die Vielfalt der Regionen stärkt, löst die Wohnraumfrage wirklich.



„Eine Förderpolitik nach Metropolenmaßstab verfehlt die Realität in Sachsen-Anhalt. Unsere Mietniveaus, unsere Städte und Dörfer brauchen eigene Instrumente – nicht abgespeckte Großstadtprogramme. Die Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau muss an die mitteldeutsche Spezifik angepasst und die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags in Sachsen-Anhalt endlich auch umgesetzt werden“, sagt Jens Zillmann, Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V. (VdW).



„Genossenschaften sind krisenfest. Aber wir wollen das nicht immer unter Beweis stellen müssen. Denn wir sind nicht die Problemlöser der politischen Aufgaben. Das Problem steigender Betriebskosten durch den Wegfall fossiler Energien darf nicht auf dem Rücken unserer Mieter und Mitglieder ausgetragen werden. Hier bedarf es weiter kluger Umsetzungen, um Klimaschutz und Preisstabilität zu vereinen – zum Beispiel durch gute Quartierslösungen“, sagt Mirjam Philipp, Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG).



