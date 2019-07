Länder planen Erhöhung des Wohngelds nicht mitzutragen

Der neue Gesetzentwurf zum Wohngeldstärkungsgesetz bringt ab dem 1. Januar 2020 eine deutliche Leistungsverbesserung beim Wohngeld. Die Erhöhung, die in Summe ca. 214 Mio. Euro kosten wird, sollen sich Bund und Länder hälftig teilen. Dies wollen die Länder aber so offensichtlich nicht mittragen, da in ihren Augen in erster Linie nur Bund und Kommunen profitieren. Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss kritisiert in einer aktuellen Stellungnahme, die Haltung der Bundesländer. Laut ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner ist das Instrument des Wohngelds für Haushalte mit niedrigem Einkommen von zentraler Bedeutung für die Menschen, solange die starke Mietpreisentwicklung anhält und die passenden Maßnahmen für mehr bezahlbaren Neubau in Deutschland ausbleiben.

„Das Wohngeld darf nicht ins Stocken geraten. Die Forderung des Bundesrats, dass die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes vom Bund allein getragen werden sollen, können wir nicht nachvollziehen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine Aufgabe, bei der wir alle anpacken müssen – auch die Bundesländer“, so Mattner.



Der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzesentwurf sieht eine Erhöhung des Wohngeldes zum 1. Januar 2020 vor, die künftig alle zwei Jahre automatisch angepasst werden soll. Der durchschnittliche staatliche Mietzuschuss für einen Zwei-Personen-Haushalt soll zum 1. Januar 2020 von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steigen. Unter Strich bedeutet die Erhöhung 2020 214 Mio. Euro Mehrkosten, was die Ausgaben auf rund 1,2 Mrd. Euro steigern wird. Diese Kosten sollen sich laut des Entwurfs Bund und Länder hälftig teilen. Für die Wohnungswirtschaft ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn mit der Erhöhung und der regelmäßigen Anpassung wird endlich der Entwicklung der vergangenen Jahre Rechnung getragen, da die Wohnkosten und die Verbraucherpreise seit der letzten Anpassung zum 1. Januar 2016 deutlich gestiegen sind.