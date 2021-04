Lacoste mietet Flagship-Store in Münchner Fünf Höfen

Lacoste hat einen neuen Flagship-Store in den Fünf Höfen an der Theatiner Straße in München angemietet. Das französische Label sicherte sich eine Verkaufsfläche von rund 350 m² in bester Lage an der frequenzstärksten Hauptachse in dem Quartier. Die Eröffnung hat bereits Anfang April stattgefunden. Realkon Immobilien war vermittelnd tätig.

