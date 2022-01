Mit dem Laboratory for Personalized Molecular Medicine (LabPMM), einem Unternehmen für onkologische Testprodukte und Dienstleistungen, fügt sich ein weiteres Unternehmen in das Biotech-Cluster in der Zeppelinstraße 1-3 in Hallbergmoos. Das labortechnisch bestens ausgerüstete Gebäude Skygate im Munich Airport Business Park (MABP) kann damit seinen vierten bedeutenden Mieter aus der Biotech-Branche

[…]