Laborgh übergibt Wohnprojekt in Ludwigsfelde an Stadt und Land

Die Laborgh Investment GmbH hat insgesamt 119 Wohnungen und 14 Reihenhäuser im Zentrum von Ludwigsfelde an die Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft übergeben. Diese hatte das Gebäudeensemble mit insgesamt 10.400 m² Mietfläche bereits zum Baustart im Dezember 2018 von Laborgh erworben [wir berichteten]. Das Bauvorhaben wurde nach Plan im November 2020 fertiggestellt.

„Ludwigsfelde wächst. Dazu trägt nicht nur die positive wirtschaftliche Entwicklung vor den Toren Berlins bei, sondern auch die besonders für Familien attraktive ländliche Umgebung. Mit unserem Wohnprojekt können wir dazu beitragen, dieser dynamischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Mit Abschluss des Projekts vollenden wir bereits die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt und Land“, sagt Florian Lanz, Geschäftsführer der Laborgh Investment GmbH.



„Es handelt sich um unser erstes Neubauprojekt außerhalb Berlins. Indem wir unseren Bestand in der Metropolregion Berlin/Brandenburg erweitern, können wir noch vielfältigere Angebote für Wohnungssuchende schaffen“, sagt Anne Keilholz, Geschäftsführerin der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft. „Wir werden im Rahmen unserer Wachstumsstrategie auch zukünftig in einzelnen Fällen in der Metropolregion investieren, wenngleich der Fokus unserer Neubautätigkeit weiterhin innerhalb der Berliner Stadtgrenze liegt“, so Keilholz weiter.



Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in den zwei fünfgeschossigen Mehrfamilienhäusern in Ludwigsfelde sind zwischen 38 und 103 m² groß und modern ausgestattet. 90 der 119 Wohnungen sind barrierefrei. Darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss sieben Gewerbeeinheiten für klassisches Gewerbe und Nahversorgung. Die 14 Reihenhäuser haben jeweils fünf Zimmer auf einer Fläche von rund 135 Quadratmetern sowie einen Mietergarten auf der Rückseite des Hauses.