Richtkranz für 119 Wohnungen und 14 Reihenhäuser in Ludwigsfelde gehisst

Die Laborgh Investment GmbH hat gestern für insgesamt 119 Wohnungen und 14 Reihenhäuser im Zentrum von Ludwigsfelde bei Berlin Richtfest gefeiert. Für das Gebäudeensemble aus Wohn- und Geschäftshäusern wurde unter Anwesenheit von Florian Lanz, Geschäftsführer der Laborgh Investment GmbH, Andreas Igel, Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde, und Anne Keilholz, Geschäftsführerin der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft der Richtkranz gehisst. Die Fertigstellung des Ende 2018 begonnenen Bauvorhabens ist für November 2020 geplant. Die Stadt und Land hatte das Projekt bereits im Dezember 2018 von Laborgh erworben.

.