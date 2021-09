Label Kitchen bereichert Eppendorfer Baum

Der Mode- und Lifestyle-Conceptstore Label Kitchen war auf der Suche nach einer exklusiven Adresse für seinen zweiten Store in Hamburg. Fündig wurde der Anbieter für ausgesuchte hochwertige Damen- und Herrenmode bei Grossmann & Berger.

Der Immobiliendienstleister vermarktete im Auftrag eines Privateigentümers eine rund 97 m² große Ladenfläche am Eppendorfer Baum 9 in Harvestehude. Seine Lage zwischen Isekanal und Klosterstern sowie das vom Boden bis zur Decke verglaste Schaufenster über die komplette Ladenfront überzeugten Label Kitchen.



2017 hatte Grossmann & Berger den Markteintritt der Bielefelder Marke in der Hansestadt begleitet und ihr ihren ersten Hamburger Standort im „Kaufmannshaus“ in den Große Bleichen 31 vermittelt.