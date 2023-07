La Francaise erwirbt geplantes Hotel in Marseille von BNP Paribas

La Française Real Estate Managers (REM) hat am 23. Juni 2023 ein geplantes gemischt genutztes Bauprojekt mit einer Fläche von 8.778 m², verteilt auf Erdgeschoss und 9 Etagen, am Boulevard des Dames 49-53 in Marseille off-market von BNP Paribas Real Estate Property Development erworben.

Das Bauprojekt liegt ideal – nur zehn Gehminuten vom Alten Hafen von Marseille, wenige Minuten vom Einkaufszentrum Les Docks Village und in der Nähe des historischen Panier-Viertels entfernt. Das mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Metro-Linie 2 – Haltestelle Joliette, Straßenbahn-Linien 2 und 3 – Haltestelle République Dames) leicht zu erreichende Mischnutzungsprojekt wird ein Hotel mit 237 Zimmern und einer Fläche von 7.582 m², eine Co-Working-Fläche mit 945 m² auf drei Etagen umfassen. Außerdem enthält es eine bereits vorhandene Apotheke mit einer Fläche von 251 m², die durch das Projekt nicht verändert werden soll.



Das vom Konsortium Gensler/Claire Fatosme & Christian Lefevre entworfene und von BNP Paribas Real Estate Property Development völlig neu gestaltete Hotel wird eine Vielzahl erstklassiger Einrichtungen bieten, darunter eine Dachterrasse und eine Lounge-Bar im neunten Stock. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Nach der Übergabe werden das Hotel und die Co-Working-Fläche von dem Hotelbetreiber Ruby Hotels geführt. Der 2013 gegründete Hotelbetreiber Ruby Hotels mit sechzehn bestehenden Häusern und zwanzig weiteren, die sich in Planung oder im Bau befinden, baut auf das Konzept „Lean Luxury“ (schlanker Luxus) mit dem Ziel, den Gästen ein hochwertiges Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu bieten.



Der Komplex wird mit dem BREEAM-Zertifikat „Sehr gut“ ausgezeichnet und an das städtische geothermische Meeresnetz von Thassalia angeschlossen. Das Projekt wird in das Programm „Booster du Réemploi“ zur Förderung der Kreislaufwirtschaft integriert, und mindestens 5 % der Baustellenstunden sind für die Integration von benachteiligten oder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen vorgesehen. Dies macht das Bauvorhaben sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Sicht zu einem beispielhaften Projekt.



„Das Objekt ist ideal gelegen und entspricht der Strategie der Ruby-Gruppe, die ein erstklassiger Mieter ist. Es verfügt über zahlreiche hochwertige Einrichtungen und ist dank seiner Lage im Herzen des Stadtzentrums von Marseille sehr gut erreichbar. Darüber hinaus stärkt diese Investition mit einem erstklassigen Betreiber die Diversifizierung unseres Portfolios von Tourismusobjekten“, kommentiert Leslie Villatte, Director of Institutional Real Estate Investments and Development – France von La Française Real Estate Managers – Institutional Division.



„Die Umwandlung einer veralteten Gewerbeimmobilie der BNP Paribas Gruppe in ein Hotel, das den höchsten Umwelt- und Sozialstandards entspricht, ist ein echtes städtisches Transformationsprojekt, das die Strategie von BNP Paribas Real Estate für die kommenden Jahre widerspiegelt. Es ist ein perfektes Beispiel der Synergien, die wir für unsere Partner wie La Française REM und Ruby Hotels Gruppe entwickeln“, sagt Olivier Bokobza, Vorsitzender der BNP Paribas Real Estate Property Development.



Diese Akquisition wurde im Namen von zwei von La Française REM verwalteten Immobilien-Investmentgesellschaften abgeschlossen. La Française REM wurde bei dieser Transaktion von Allez et Associés, LPA-CGR und Delpha Conseil beraten. BNP Paribas Real Estate Property Development wurde von den Beratungsteams Residential und Hospitality Advisory von BNP Paribas Real Estate, dem Notariat Thibierge und Gide beraten. Ruby wurde von CMS Francis Lefebvre Avocats beraten.