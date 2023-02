La Francaise erweitert Mieterbestand um SleevesUp!

La Française Real Estate Managers erweitert ihren Mieterbestand und hat für ihre Bürogebäude The Happ in Frankfurt und Laimer Atrium in München SleevesUp! Spaces GmbH als Mieter gewonnen.

.

Die Frankfurter Immobilie in der Ferdinand-Happ-Straße 53, die von La Francaise REM 2017 von der Deutschen Asset Management erworben wurde [wir berichteten], bietet SleevesUp! ab September eine Bürofläche von ca. 1.525 m² im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sowie zusätzliche Terrassen- und Balkonflächen. Bis der Mietflächenausbau abgeschlossen ist, wird der Mieter eine Fläche von rund 655 m² beziehen und diese für ihr Konzept als Pop-up nutzen.



Das Objekt liegt unweit der Hanauer Landstraße, wo sich zahlreiche Restaurants, Hotels, Supermärkte und Fitnessstudios angesiedelt haben. Durch die unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof ist eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gewährleistet. The Happ ist ein modernes und sehr flexibles Multi-Tenant-Gebäude, das gute Voraussetzungen für die Geschäftsstrategie von SleevesUp! bietet, die auf Standorte außerhalb der Innenstadt ausgerichtet ist.



Durch den Mieter SleevesUp! im Laimer Atrium in München kann La Française REM den Service im Gebäude gezielt erweitern und dadurch den bestehenden Mietern noch mehr Flexibilität bieten. Dort stehen dem Anbieter flexibler Büroflächen in der Landsberger Straße 314 ca. 800 m² zur Verfügung. Die Verkehrsanbindung ist hervorragend: Das Gebäude liegt im Münchner Westen und ist nur wenige Fahrminuten von den Autobahnen A8 und A96 sowie ein paar Gehminuten von der S-Bahn-Station Laim entfernt. Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe und Annehmlichkeiten wie das hauseigene Fitnessstudio sowie ein begrünter Innenhof erhöhen die Aufenthaltsqualität der Immobilie enorm. Das Laimer Atrium wurde von La Francaise REM bereits 2015 von der LHI-Gruppe akquiriert [wir berichteten].



La Française Real Estate Managers wurde bei der Vermietung vom The Happ Frankfurt von JLL Deutschland beraten.