La Francaise verstärkt Team für Real Estate Business Development mit Anne Génot

Anne Génot

©

La Francaise verfolgt weiterhin ihre europäische Immobilienentwicklungsstrategie und verstärkt das Team mit Anne Génot, Head of Real Estate Business Development für den europäischen Markt. Anne Génot war zuvor bei SCAPRIM Asset Management tätig, wo sie als CEO ein Team von ca. vierzig Profis leitete und die Bereiche Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorantrieb sowie für die Überwachung von Akquisitionen verantwortlich war.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Allianz Real Estate Germany RREEF Investment GmbH La Française DTZ Deutschland Holding GmbH

Sie begann ihre Karriere bei DTZ Asset Management France als Finanzanalyst und wechselte dann zu GEMCO, einer Tochtergesellschaft von Crédit Foncier. Von 2005 bis 2012 war Génot Vize-President bei RREEF (Deutsche Bank), wo sie mehrere Jahre in London tätig war, bevor sie nach Paris zurückkehrte. Im Jahr 2012 war Anne Génot als Head of Acquisitions in Frankreich und Belgien für Allianz Real Estate tätig, bis sie 2014 zu SCAPRIM kam. Génot hat einen Master-Abschluss in Immobilienfinanzierung & Stadtmanagement von der E.S.S.E.C. Business School, sowie einen Abschluss in Bauingenieurwesen von INSA Lyon und einen Master in Urbanistik vom Institut d'Urbanisme de Lyon.



Anne Génot, die an David Rendall, Head of Global Real Estate Business Development berichtet, wird Wachstumsmöglichkeiten im institutionellen Bereich nachgehen. Von Paris aus wird sie mit den beiden anderen großen Immobilienstandorten der La Française in London und Frankfurt eng zusammenarbeiten.