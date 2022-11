La Française REM mit Doppelschlag in Antwerpen

La Française Real Estate Managers hat im Namen eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels von Cores Development 100 % der Aktien von Rocaille NV erworben. Rocaille besitzt zwei benachbarte Bürogebäude im Zentrum von Antwerpen, der zweitgrößten Stadt Belgiens.

Die Bürogebäude befinden sich in idealer Lage am Mechelsesteenweg 176/180, einem von Bäumen gesäumten Boulevard im Stadtteil Harmonie – einem lebhaften Viertel mit zahlreichen Geschäften, Supermärkten, trendigen Cafés, Restaurants und Grünflächen. Die Bahnhöfe Antwerpen Central und Antwerpen-Berchem, zwei der größten Eisenbahnknotenpunkte Belgiens, sind nur wenige Minuten mit der Straßenbahn oder dem Fahrrad entfernt. Die Investition umfasst zwei gegensätzliche und gleichzeitig komplementäre Bürogebäude, C-Hive und Archimedes, die direkt nebeneinander liegen.



Das C-Hive ist ein modernes, 2019 vollständig renoviertes, langfristig vermietetes Multi-Tenant-Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 4.820 m² auf 10 Etagen. Das Erdgeschoss besteht aus einer hochwertigen Lobby sowie Besprechungs- und Seminarräumen. Die neunte Etage des Gebäudes hat eine Fläche von 154 m² und eine Terrasse zu drei Seiten der Immobilie, die einen Blick auf die Stadt bietet. C-Hive bietet unterteilbare Nutzflächen von ca. 555 m² um einen zentralen Bereich mit viel Tageslicht. Im Untergeschoss bietet das Gebäude einen Fitnessraum, Duschmöglichkeiten und eine Archivfläche. Außerdem gibt es Fahrradstellplätze und 13 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Am Eingang des Gebäudes befindet sich eine Velo-Docking-Station des Antwerpener Fahrradverleihsystems.



Das Archimedes ist ein Bürogebäude mit nur einem Mieter, das 2016 und 2020 renoviert wurde. Das Objekt hat eine Gesamtfläche von 1.882 m², die sich über 3 Etagen erstreckt. Unterirdisch bietet das Gebäude 486 m² Mischfläche, darunter einen Fitnessbereich, Umkleideräume usw. Das Archimedes bietet Nutzflächen zwischen 560 m² und 690 m² und ist der Hauptsitz von Cores Development. Das Gebäude wurde vom Innenausstatter Living Projects komplett neu eingerichtet. Die Fassade des Archimedes wurde im Neo-Rokoko-Stil erbaut und stammt aus dem Jahr 1929.



„Beide Objekte sind aufgrund ihrer hervorragenden Lage, der Qualität der Renovierung und des vielfältigen Mietermixes ausgezeichnete Ergänzungen unseres Immobilienportfolios und bieten langfristiges Renditepotenzial", so Peter Balfour, Head of Real Estate UK bei La Française Real Estate Managers.



La Française Real Estate Managers wurde von Linklaters in rechtlichen Fragen, von Arcadis bei der technischen und ökologischen Due Diligence und von PwC in steuerlichen und finanziellen Fragen beraten. JLL hat La Française REM beim Erwerb beraten. Der Verkäufer wurde von CBRE und KPMG Law beraten.