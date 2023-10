La Française REM kauft Retailflächen am Place Masséna in Nizza

La Française Real Estate Managers (REM) hat von einer privaten Investmentgesellschaft eine Einzelhandelsimmobilie im Herzen Nizzas erworben. Die Immobilie wurde für ca. 9 Mio. Euro im Auftrag eines kollektiven Immobilieninvestmentfonds erworben.

.

Das Objekt befindet sich am bekannten „Place Masséna“, in der Nähe einer der belebtesten Verkehrsachsen der Stadt. Die Einzelhandelsfläche liegt nahe der öffentlichen Verkehrsmittel und unter den für den Platz charakteristischen Arkaden. Sie hat eine beeindruckende 14 Meter hohe Fassade. Die LED-beleuchteten Verkaufsräume erstrecken sich über 868 m² auf drei Ebenen (Untergeschoss, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss). Die Einzelhandelsflächen sind an die Gruppe Roche Bobois vermietet, die sich auf das Design und den Vertrieb moderner Möbel spezialisiert hat.



Thierry Molton, Managing Director von La Française Real Estate Managers – Retail Division, erklärt: „Diese Akquisition ist eine hervorragende Ergänzung unseres Einzelhandelsportfolios. Sie zeichnet sich durch die Qualität des Mieters, die gute Sichtbarkeit und die erstklassige Lage der Immobilie sowie die Nähe zu mehreren namhaften Einzelhändlern aus.“



La Française REM wurde von 14 Pyramides Notaires und der Verkäufer von Flusin & Associés beraten. Beide Parteien wurden von Catella Property beraten.