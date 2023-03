La Française REM ernennt zwei neue Vorstände

La Française Real Estate Managers gibt die zukünftige Ernennung von Thierry Molton und Guillaume Allard in den Vorstand der Vermögensverwaltungsgesellschaft ab April 2023 bekannt. Sie treten die Nachfolge von Marc-Olivier Penin an und werden mit der Co-Leitung des Geschäftsbereichs „Retail“ von La Française REM betraut. Dieser Geschäftsbereich ist für das auf Privatkunden zugeschnittene Immobilienangebot zuständig, einschließlich kollektiver Immobilienanlagevehikel und fondsgebundener Vehikel für Versicherer. David Rendall wird weiterhin den Bereich „Institutional - France and International“ von La Française REM leiten.

Thierry Molton wird zum Geschäftsführer von La Française REM ernannt und wird zuständig für den Bereich Immobilienvermögen für Privatkunden, einschließlich Investitionen, Vermögensverwaltung und Immobilienveräußerung für alle Anlageklassen sein.



Er begann seine Karriere 1995 als Auditor bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Vivian et Associé in der Immobilienabteilung, bevor er als Finanzdirektor zu Foncière Bellecour kam. Drei Jahre später wurde Thierry bei „Management Business Property“ Direktor für Immobilien und Finanzen. 2008 wechselte er zu La Française Real Estate Managers, zunächst als Direktor für Real Estate Operations und Financing dann als Direktor für Asset Management. Molton ist derzeit Director of Commercial Real Estate Assets bei La Française Real Estate Managers, eine Position, die er seit 2020 innehat. Er hat ein Diplom als Wirtschaftsprüfer.



Guillaume Allard wird zum stellvertretenden Geschäftsführer von La Française REM ernannt und wird zuständig für den Bereich Fonds und Finanzen für den Privatkundenbereich, einschließlich Fondsmanagement, Immobilienfinanzierung, Buchhaltung (Fonds und Vermögenswerte), Reporting und Finanzkommunikation für Immobilienprodukte sein.



Er begann seine Karriere 2007 bei DTZ Eurexi als Projektmanager und wechselte 2011 zu La Française Real Estate Managers, zunächst als Immobilienportfoliomanager und dann als Immobilienfondsmanager. 2017 wurde er zum Director of Fund Management SCPI befördert. Derzeit ist Allard Director of Finance - Retail Funds, eine Position, die er seit 2021 innehat. Er ist Absolvent der Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie.



David Rendall ist stellvertretender Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers und Geschäftsführer des Bereichs „International“, zuständig für die Verwaltung von Immobilienmandaten, thematischen Fonds und Club-Deals für institutionelle Kunden in den Bereichen Core/Core+, Value Added und opportunistische Strategien.



"Marc-Olivier Penin arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei La Française REM und war maßgeblich an der Entwicklung der Immobilienexpertise beteiligt. Von einem operativen Trio – Thierry, Guillaume und Marc-Olivier, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten, vor allem bei innovativen Immobilienlösungen wie Unit-Linked-Vehikeln – werden wir mit dieser neuen Führungsstruktur zu einem Duo übergehen. Thierry und Guillaume werden direkt an mich berichten und haben mein volles Vertrauen, dass sie die Qualität des Immobilienangebots für Privatanleger weiter sicherstellen“, erklärt Philippe Depoux, CEO von La Française Real Estate Managers.