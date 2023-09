La Française REM ernennt Frédéric Rocolle zum Real Estate SRI Manager

La Française Real Estate Managers gibt die Ernennung von Frédéric Rocolle zum Real Estate SRI Manager zum 21. August bekannt. Er soll die Mieter-Kunden bei Fragen zum Klimaschutz und Energiewende beraten. Rocolle verstärkt die Abteilung Real Estate Research and Sustainable Investment, die von Virginie Wallut geleitet wird, und berichtet an Antoine Vincke, Real Estate SRI Director bei La Française REM.

„Frédéric bringt bei La Française Real Estate Managers einen großen Erfahrungsschatz im Bereich des Immobilien- und technischen Managements sowohl in Frankreich als auch im Ausland ein. In Zusammenarbeit mit den Asset-Management-Teams von La Française REM wird er Synergien mit unseren Mietern schaffen, um die CO2-Bilanz und die Nachhaltigkeitswerte unseres Immobilienportfolios zu verbessern. Mit dem Eintritt von Frédéric ist das Real Estate SRI-Team nun in vier Kompetenzbereiche gegliedert: technische Fragen, Einbeziehung von Stakeholdern, Regulierung und Datenmanagement", erläutert Antoine Vincke.



Rocolle verfügt über fast sieben Jahre Erfahrung in der technischen Immobilienverwaltung. Er begann seine Karriere 2016 beim Economat des Armées in Abu Dhabi als Facility Manager, wo er die Instandhaltung und Renovierung verschiedener Wohn- und Dienstgebäude leitete. Nach fast drei Jahren in dieser Funktion wechselte er 2019 zu Nexity Property Management als technischer Immobilienmanager, wo er seine Expertise in Sachen Umweltrichtlinien für ein Portfolio von mehr als 250 Einzelhandelsimmobilien in ganz Frankreich einsetzte. Er hat einen Master of Science von der Glasgow Caledonian University und einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Ecole Spéciale des Travaux Publics.