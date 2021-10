La Française kauft zweites Büroobjekt in Schottland

Nach dem Objekt 10 George Street sichert sich La Française Real Estate Managers das zweite Bürogebäude im schottischen Edinburgh. Es handelt sich bei dem Investment zugleich um die erste im Namen eines seiner französischen kollektiven Immobilienanlagevehikel erworbene Immobilie. Verkäufer ist GSS Developments Ltd.

.

Der im Jahr 2000 gegründete, privat geführte Immobilienentwickler stellte das Bürogebäude in der 2 Semple Street im Exchange District von Edinburgh 2018 fertig. Der Bezirk hat eine Vielzahl von modernen Bürogebäuden, die von Finanz- und Handelsunternehmen genutzt werden.



Das sechsstöckige Eckgebäude bietet 35.090 m² Bürofläche, 9.776 m² Einzelhandelsfläche und ein Untergeschoss mit Anlieferungsmöglichkeiten. Die Immobilie ist an mehrere Unternehmen vermietet, darunter Huawei Technologies Co. Ltd., ein multinationales Technologieunternehmen, sowie RSM, ein Anbieter von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen. Die Immobilie bietet Verbesserungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Wohlbefinden, darunter die BREEAM-Einstufung „Sehr gut“ und EPC „A“, eine Klimaanlage mit Luftpumpen-Technologie, intelligente LED-Beleuchtung auf allen Etagen, 47 Fahrradstellplätze mit Wartungsmöglichkeiten, Ladestationen für Elektroautos und eine gute Anbindung an verschiedene Verkehrsmittel.



„Ungefähr zehn Prozent des von La Française Real Estate Managers verwalteten Immobilienportfolios befinden sich außerhalb Frankreichs. Die hohe Nachhaltigkeit des Gebäudes in Verbindung mit einem begrenzten Angebot an erstklassigen Gebäuden macht 2 Semple Street zu einer wertvollen Ergänzung unseres schnell wachsenden internationalen Immobilienportfolios“, kommentiert Peter Balfour, Managing Director, Head of Real Estate – UK, La Française Real Estate Managers.



„Wir sind stolz darauf, das Gebäude 2 Semple Street fertiggestellt zu haben, das weithin als qualitativ hochwertig und marktführend gilt und sich durch eine hohe Nachhaltigkeit auszeichnet. Das war ein Ziel, das wir mit Baubeginn im Jahr 2016 erreichen wollten. Die Gewinnung von erstklassigen Mietern wie Huawei und RSM in Verbindung mit der Veräußerung an eine internationale Vermögensverwaltungsgruppe wie La Francaise ist ein Beweis für die Qualität des Gebäudes in der 2 Semple Street, das GSS Developments realisiert hat“, ergänzt Paul Stevenson, Direktor von GSS Developments.



La Française Real Estate Managers wurde von Savills und von Lindsays in rechtlichen Fragen beraten. GSS wurde von JLL und von Addleshaw Goddard in rechtlichen Fragen vertreten.