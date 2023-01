La Française kauft in Manchester von AEW für 53 Mio.

La Française Real Estate Managers hat im Namen zweier kollektiver Immobilien-Investmentvehikel das ikonische Bürogebäude 101 Barbirolli Square im Stadtzentrum von Manchester von AEW für ca. 47 Mio. britische Pfund, derzeit etwa 53 Mio. Euro, erworben. Das ca. 8.000 m² große Bürogebäude der Kategorie A (sechs Obergeschosse) ist vollständig an mehrere Mieter vermietet.

