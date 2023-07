La FranÃ§aise kauft in Bochum von Landmarken

La Française Real Estate Managers (REM) investiert im Auftrag eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels erstmalig in Bochum. Verkäufer des ca. 5.290 m² umfassenden Bürogebäudes ist die Landmarken AG.

.

„Wir freuen uns, dass wir unser erstes Büroobjekt in Bochum erwerben konnten. Diese Akquisition steht in perfektem Einklang mit unserer Strategie, unser deutsches Immobilienportfolio mit Objekten zu diversifizieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien sehr gut abschneiden, sowie unseren Fußabdruck in wirtschaftlich starken Regionen und Ballungszentren abseits der ‚Top-7‘ zu erweitern. Wir sind von der langfristigen Attraktivität des Innovationsquartiers und der Nachhaltigkeit der Immobilie überzeugt“, kommentiert Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany.



Das Objekt in der Suttner-Nobel-Allee 7 befindet sich in einem Gebiet, das von seiner strategischen Lage zwischen dem Bochumer Stadtzentrum und der Universität profitiert. Das 6-stöckige Bürogebäude ist langfristig zu 100 % an fünf Mieter, darunter auch die Landmarken AG, vermietet. Das repräsentative und vollständig vermietete Neubauobjekt wurde 2022 fertiggestellt und wird LEED-Gold-zertifiziert sein. Die Immobilie überzeugt zudem mit ihrem nachhaltigen Energiekonzept und einer guten Umweltbilanz aufgrund der Nutzung des Fernwärmenetzes und einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten Dach. Das Gebäude verfügt über 108 Stellplätze, darunter zehn mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sowie 36 Stellplätze für Fahrräder.



Das Gebäude ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (Straßenbahnhaltestelle direkt vor dem Gebäude und eine Bushaltestelle in ca. 300 m Entfernung). Das Büromarktgeschehen in Bochum hat sich bereits im vergangenen Jahr durch die Entwicklungen im Innovationsquartier Mark 51°7, dem umsatzstärksten Teilmarkt im Bochumer Osten im Vergleich zu den anderen etablierten Teilmärkten deutlich verändert. Das Mark 51°7 etabliert sich als neuer Büromarktstandort, insbesondere für technologie- und wissenschaftsorientierte Unternehmen und Institutionen mit Forschungsbezug und Hochschulnähe.



La Française Real Estate Managers wurde bei den rechtlichen Aspekten von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB und bei der technischen Due Diligence von TA Europe GmbH beraten. Das Objekt wurde durch Cushman & Wakefield vermittelt.