La Française kauft im Frankfurter CBD und das QuartierWest in Essen

La Française Real Estate Partners International hat im Dezember zwei Transaktionen in Frankfurt und Essen begleitet. Für das Gisev Family Office hat der Asset Manager eine Büroimmobilie im CBD von Frankfurt erworben, außerdem aquirierte das Investmentunternehmen im Auftrag zweier kollektiver Investmentvehikel das Einkaufs- und Dienstleistungszentrums QuartierWest in Essen.

