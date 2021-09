La Française kauft erstes Micro-Living-Objekt in Deutschland

La Française Real Estate Managers hat mit dem Hood House in Hamburg sein erstes Micro-Living-Gebäude in Deutschland erworben. Das P6 Boardinghouse Winterhude wird von Sicon Hospitality gemanagt, die mehrere Standorte in Hamburg betreibt. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis bei rund 35 Mio. Euro liegen.

.