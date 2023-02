La Française kauft eine Seniorenwohnanlage in Amiens

La Française Real Estate Managers (REM)hat einen Forward-Purchase-Vertrag für eine Seniorenwohnanlage im französischen Amiens unterzeichnet. Die fast 5.500 m² große Anlage befindet sich in Amiens, das auch als „Klein-Venedig des Nordens“ bekannt ist. Dieses Investment ist Teil eines Separate-Account-Mandats, das ein dänischer Investor La Française REM erteilt hat.

Das gemeinsam von Groupe Duval und Vinci Immobilier entwickelte Projekt in der Rue Dejean 4 umfasst eine Seniorenwohnanlage (Erdgeschoss + fünf Etagen) mit 123 Wohnungen, bestehend aus Studios bis hin zu Dreizimmerwohnungen, sowie einen Gemeinschaftsbereich von 831 m² und einen Fahrradraum. Die Fertigstellung soll im Dezember 2024 erfolgen. Die U-förmig um eine Grünfläche angelegte Wohnanlage bietet – gegen eine attraktive Monatsmiete – eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter eine 24-Stunden-Überwachung, Sturzerkennungssysteme, ein tägliches Aktivitätsprogramm, einen Friseur, eine Sporthalle, ein Fitnesscenter usw. Die Residenz wird mit den Gütesiegeln Biodiversity und Intairieur eine gute Energie- und Umweltbilanz bieten und an das Fernwärmenetz angeschlossen sein.



Die Wohnanlage ist ideal gelegen, nur wenige Gehminuten von allen wichtigen Einrichtungen und dem Bahnhof entfernt, und wurde zu 100 % an Happy Senior (Groupe Duval) im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags vorvermietet.



„Die neue Seniorenwohnanlage vervollständigt das Portfolio unseres langjährigen institutionellen Investors. Das begrenzte Angebot an Seniorenwohnungen wird in Verbindung mit einer wettbewerbsfähigen Preisgestaltung die Auslastung der Residenz unterstützen und zur Wertsteigerung des Objekts beitragen", erklärt Leslie Villatte, Director of Institutional Real Estate Investments and Development - France von La Française Real Estate Managers - Institutional Division.



Bei dieser Transaktion wurde La Française REM von Lexfair, Reed Smith und Egis beraten.