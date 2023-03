La Française gewinnt zwei neue Mieter für Bremer Ansgari Haus

La Française Real Estate Managers (REM) gewinnt für die gemischt genutzte Immobilie „Ansgari Haus“ in der Obernstraße 65-71 in Bremen zwei neue Mieter. Das moderne und sehr gut ausgestattete Gebäude befindet sich in Top-Lage in der Bremer Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs.

„Wir freuen uns, dass das Ansgari Haus gleich zwei neue Mieter überzeugen konnte, und heißen die beiden Unternehmen herzlich willkommen. Das Gebäude befindet sich in einer der frequenzstärksten Lagen Bremens, wurde vor wenigen Jahren umfassend renoviert und passt ideal zu den Anforderungen unserer neuen Mieter“, kommentiert Mark Wolter, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Germany. Das Unternehmen hatte das Objekt im Jahr 2019 von Quest Investment Partners erworben [wir berichteten].



Die beiden neuen Mieter sind die KPS Software GmbH, ein Anbieter digitaler Lösungen für die Gesundheitsbranche, sowie ein Fitnessanbieter für Firmen, die zusammen insgesamt ca. 2.370 m² moderne Bürofläche mit Zugang zu einer Dachterrasse angemietet haben.



La Française Real Estate Managers wurde bei der Vermietung von BNP Paribas Real Estate GmbH (Investor & Asset Advisory Team) und Robert C. Spies beraten.